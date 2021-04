Brigate Rosse, l'ex terrorista in fuga Bergamin si costituisce a Parigi

Brigate Rosse, sette ex terroristi arrestati in Francia Roberta Cappelli, 66 anni, responsabile di tre omicidi avvenuti a Roma: quello del generale dei carabinieri Enrico Calvaligi, dell'agente di Polizia Michele Granato e del vice questore, Sebastiano Vinci. Ansa 1 di 6 Giorgio Pietrostefani, 78 anni, tra i fondatori di Lotta Continua. Deve scontare 14 anni, 11 mesi e 2 giorni per l'omicidio del commissario Calabresi. Ansa 2 di 6 Marina Petrella, 67 anni, è responsabile dell'omicidio del generale dei Carabinieri Enrico Galvaligi, del sequestro del giudice Giovanni d'Urso, e dell'assessore regionale della Democrazia Cristiana, Ciro Cirillo Ansa 3 di 6 Sergio Tornaghi, 63 anni, milanese, responsabile dell'omicidio di Renato Briano, direttore generale dell'"Ercole Marelli". Ansa 4 di 6 Sergio Tornaghi Ansa 5 di 6 Enzo Calvitti, 66 anni, originario di Mafalda in provincia di Campobasso. Deve scontare una pena a 18 anni, 7 mesi e 25 giorni. Ansa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi rossi (Proletari Armati per il Comunismo) in fuga dopo l'ondata di arresti di mercoledì in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Restano ancora ricercati Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura.