Arresti ex Brigate Rosse, Draghi: "Soddisfazione per la scelta della Francia" | Cartabia: "Decisione storica"

"Il governo esprime soddisfazione per la decisione della Francia di avviare le procedure giudiziarie, richieste da parte italiana, nei confronti dei responsabili di gravissimi crimini di terrorismo , che hanno lasciato una ferita ancora aperta". Lo dichiara il premier Mario Draghi , parlando dell' arresto di sette ex brigatisti a Parigi . Per il ministro Marta Cartabia , si tratta di una "decisione storica".

Soddisfatto anche il ministro Luigi Di Maio, che su Facebook scrive: "Massimo impegno per contrastare criminalità e terrorismo. Non si può fuggire dalle proprie responsabilità".

Il figlio di Sabbadin: "Giustizia attesa da tempo" - Gli arresti degli ex brigatisti in Francia "non sono solo una soddisfazione per noi parenti delle vittime, ma per tutto il nostro Paese", afferma invece Adriano Sabbadin, figlio del macellaio Lino ucciso nel 1979 dai Pac. Ora aspetta giustizia piena, "una giustizia che doveva essere assicurata molto tempo fa", sottolinea. "I nostri morti non sono andati in prescrizione e mi dispiace che Luigi Bergamin (che partecipo' all'omicidio Sabbadin, ndr) sia riuscito a fuggire, ma sono fiducioso che possa essere catturato. Questi non sono da considerare ex terroristi".

La figlia del giudice Minervini - "Finalmente c'è stato un giro di boa nell'atteggiamento della Francia verso questa situazione", ha commentato Ambra Minervini, figlia del giudice Girolamo Minervini, ucciso nel 1980 a Roma dalle Brigate Rosse. "Sono soddisfatta - ha aggiunto - che questa operazione abbia fatto giustizia e ringrazio dal profondo del cuore chi, a qualunque livello e titolo, ne ha permesso la realizzazione".

Roberta Cappelli, 66 anni, responsabile di tre omicidi avvenuti a Roma: quello del generale dei carabinieri Enrico Calvaligi, dell'agente di Polizia Michele Granato e del vice questore, Sebastiano Vinci. Giorgio Pietrostefani, 78 anni, tra i fondatori di Lotta Continua. Deve scontare 14 anni, 11 mesi e 2 giorni per l'omicidio del commissario Calabresi. Marina Petrella, 67 anni, è responsabile dell'omicidio del generale dei Carabinieri Enrico Galvaligi, del sequestro del giudice Giovanni d'Urso, e dell'assessore regionale della Democrazia Cristiana, Ciro Cirillo. Sergio Tornaghi, 63 anni, milanese, responsabile dell'omicidio di Renato Briano, direttore generale dell'"Ercole Marelli". Enzo Calvitti, 66 anni, originario di Mafalda in provincia di Campobasso. Deve scontare una pena a 18 anni, 7 mesi e 25 giorni.

Cartabia: "Il mio pensiero va ai familiari delle vittime" - Il ministro Cartabia rivolge poi un pensiero "alle vittime degli Anni di Piombo e ai loro familiari, rimasti per così tanti anni in attesa di risposte. Ringrazio le autorità francesi e in particolare il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, che fin dal nostro primo incontro ha mostrato una particolare sensibilità verso questa pagina drammatica del nostro Paese e una determinata volontà di collaborazione. In queste ultime settimane c'è stato un intenso scambio di contatti a vari livelli delle istituzioni, che hanno permesso di raggiungere questo storico risultato".