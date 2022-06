Parigi nega l'estradizione di dieci ex terroristi in Italia

Raffaele Ventura, condannato per l'omicidio Custrà del 1977

Enzo Calvitti, 66 anni, originario di Mafalda in provincia di Campobasso. Deve scontare una pena a 18 anni, 7 mesi e 25 giorni.

Giorgio Pietrostefani, 78 anni, tra i fondatori di Lotta Continua. Deve scontare 14 anni, 11 mesi e 2 giorni per l'omicidio del commissario Calabresi.

La Chambre de l'Instruction della Corte d'appello di Parigi ha deciso di negare l'estradizione richiesta dall'Italia per i dieci ex terroristi rossi arrestati nell'ambito dell'operazione "Ombre rosse" nell'aprile 2021.