Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in vacanza con i genitori in Veneto

Morta in spiaggia a 14 anni per un malore, il papà: "Gli organi donati salveranno 5 bambini"

"Era allegra, con gli occhi pieni di gioia. Sognava di viaggiare e fare la psicologa", racconta il padre di Matilde Valeri, deceduta a Duna Verde

22 Ago 2025 - 12:15
© Ansa

© Ansa

"Ci hanno riferito che questo gesto salverà cinque bambini, che avevano bisogno di aiuto". Così Achille Valeri racconta l'ultimo gesto d'amore di sua figlia: la donazione degli organi. Matilde Valeri, 14 anni, è morta per un’embolia polmonare mentre era in vacanza a Duna Verde, vicino a Caorle. Il quadro clinico della ragazza è peggiorato di ora in ora. Da qui la decisione dei suoi genitori a dare il consenso all'espianto.

Leggi anche

Venezia, 14enne colpita da un infarto in spiaggia diventa bersaglio delle insinuazioni no vax

Chi era Matilde Valeri

 Una ragazza "allegra, dinamica, una vera leader". "Sognava di viaggiare e di fare la psicologa", aveva "gli occhi pieni di gioia e di voglia di vivere". Papà Achille ricorda così la sua Matilde. Al Corriere della Sera racconta che la 14enne "era una trascinatrice".  E sottolinea il desiderio della famiglia di custodire un ricordo positivo della figlia. La giovane era molto attiva nell’oratorio di Clusone, in provincia di Bergamo, dove abitava. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino per il 23 agosto, giorno dei funerali, annullando tutti gli eventi in programma.

Leggi anche

Donare gli organi, sulla carta d'identità il 60% dice "sì" ma salgono i "no"

La scelta di donare gli organi

 La famiglia di Matilde non aggiunge altro sulla scelta di donare gli organi. Ma il padre della ragazza ha voluto "ringraziare tutto lo staff, dagli infermieri ai medici, degli ospedali di San Donà di Piave e di Treviso". 

Trapianti d'organo, oltre 9 milioni i consensi alla donazione

1 di 1
© L'Ego-Hub

© L'Ego-Hub

© L'Ego-Hub

Ti potrebbe interessare

donazione organi
venezia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema