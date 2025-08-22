Morta in spiaggia a 14 anni per un malore, il papà: "Gli organi donati salveranno 5 bambini"

Una ragazza "allegra, dinamica, una vera leader". "Sognava di viaggiare e di fare la psicologa", aveva "gli occhi pieni di gioia e di voglia di vivere". Papà Achille ricorda così la sua Matilde. Al Corriere della Sera racconta che la 14enne "era una trascinatrice". E sottolinea il desiderio della famiglia di custodire un ricordo positivo della figlia. La giovane era molto attiva nell’oratorio di Clusone, in provincia di Bergamo, dove abitava. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino per il 23 agosto, giorno dei funerali, annullando tutti gli eventi in programma.