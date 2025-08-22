Morta in spiaggia a 14 anni per un malore, il papà: "Gli organi donati salveranno 5 bambini"

Trapianti d'organo, oltre 9 milioni i consensi alla donazione
© L'Ego-Hub
© L'Ego-Hub
"Era allegra, con gli occhi pieni di gioia. Sognava di viaggiare e fare la psicologa", racconta il padre di Matilde Valeri, deceduta a Duna Verde
© Ansa
"Ci hanno riferito che questo gesto salverà cinque bambini, che avevano bisogno di aiuto". Così Achille Valeri racconta l'ultimo gesto d'amore di sua figlia: la donazione degli organi. Matilde Valeri, 14 anni, è morta per un’embolia polmonare mentre era in vacanza a Duna Verde, vicino a Caorle. Il quadro clinico della ragazza è peggiorato di ora in ora. Da qui la decisione dei suoi genitori a dare il consenso all'espianto.
Una ragazza "allegra, dinamica, una vera leader". "Sognava di viaggiare e di fare la psicologa", aveva "gli occhi pieni di gioia e di voglia di vivere". Papà Achille ricorda così la sua Matilde. Al Corriere della Sera racconta che la 14enne "era una trascinatrice". E sottolinea il desiderio della famiglia di custodire un ricordo positivo della figlia. La giovane era molto attiva nell’oratorio di Clusone, in provincia di Bergamo, dove abitava. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino per il 23 agosto, giorno dei funerali, annullando tutti gli eventi in programma.
La famiglia di Matilde non aggiunge altro sulla scelta di donare gli organi. Ma il padre della ragazza ha voluto "ringraziare tutto lo staff, dagli infermieri ai medici, degli ospedali di San Donà di Piave e di Treviso".
© L'Ego-Hub
© L'Ego-Hub
Commenti (0)