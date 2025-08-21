Venezia, 14enne colpita da un infarto in spiaggia diventa bersaglio delle insinuazioni no vax

Una 14enne di Clusone (Bergamo), Matilde Valeri, è stata colpita da un infarto mentre si trovava in spiaggia a Duna Verde (Venezia). È accaduto lunedì. Era con i genitori, con i quali stava trascorrendo una vacanza, quando si è sentita male. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso, ma purtroppo la situazione era molto grave: coma irreversibile. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che "il terzo encefalogramma ha restituito l'assenza di attività cerebrale, aprendo la strada della scelta di generosità dei genitori che hanno deciso di donare gli organi della figlia". Il quotidiano riporta, inoltre, che la 14enne è diventata vittima delle insinuazioni dei no vax.