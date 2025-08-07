Albenga, morto bimbo di 9 anni colto da crisi respiratoria | Donati gli organi

È morto dopo un ricovero di due giorni all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bimbo di 9 anni che martedì era stato colto da una crisi respiratoria su una spiaggia di Albenga, nel ponente savonese. Il piccolo era in vacanza con la mamma e il papà, residenti in Piemonte: il malore improvviso mentre il bimbo stava giocando sulla battigia. Portato al Gaslini è stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a procedure d'emergenza ma, nonostante i tentativi di salvarlo, il quadro è precipitato nelle scorse ore diventando irreversibile, fino alla morte. La famiglia ha dato l'assenso all'espianto e alla donazione degli organi.