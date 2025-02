Morta la nonna di Giulia Cecchettin: Carla Gatto stroncata da un malore improvviso

Il libro per Giulia - A Giulia aveva dedicato il suo ultimo libro "Con lo zaino in spalla e...", un'opera che aveva iniziato a scrivere prima del femminicidio. Una scelta che aveva scatenato reazioni contrastanti sui social. Carla, donna forte e di indole positiva, non si era piegata alle critiche e aveva continuato a raccontare attraverso la sua arte e i tanti appuntamenti e incontri a cui partecipava, l’amata nipote con cui condivideva la passione per il disegno e i fumetti.