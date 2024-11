Giulia Cecchettin, la nonna: "Turetta assassino lucido"

"Lui diceva di amarla - prosegue la nonna di Giulia Cecchettin - ma non l'amava, non si amano le donne in questa maniera. Una volta si è confidata con me su Turetta, si sentiva stretta in quel rapporto e lo aveva lasciato, e io le ho detto in modo ancorato: hai fatto bene tesoro, continua per la tua strada e vedrai che sarai felice e andrà tutto bene".