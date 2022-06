Monza, tre adolescenti rapinano un coetaneo delle sue scarpe in stazione | I Carabinieri li bloccano con ancora in mano la refurtiva

A dare l'allarme è stata proprio la vittima che,

e ancora sconvolta dall'accaduto, ha avvicinato gli agenti dellache presidiavano la stazione di Monza. A loro ha raccontato di esseresul treno alla stazione di Osnago (Lecco) e dopo poco, di essere stato avvicinato dai, tutti di origine nordafricana, che prima avrebbero provato a intimorirlo per farsi consegnare le scarpe firmate che indossava. Una volta che il treno ha raggiunto il capoluogo brianzolo i tre lo avrebberocon la forza a scendere e raggiungere un sottopasso pedonale.Lì gli avrebbero sferratoe infine sottratto le scarpe prima di scappare, salendo su un altro treno in direzione Lecco. Per ricostruire i movimenti dei ladri, gli agenti hanno guardato idell'impianto di video sorveglianza e capito la destinazione dei ragazzini., infatti, i tre hanno trovato i Carabinieri ad attenderli che hanno recuperato anche le scarpe e le hannoal legittimo proprietario.