Monza, rapina una farmacia mascherato da mangiafuoco: arrestato un 49enne

E' entrato in farmacia indossando una maschera di mangiafuoco.

Con la pistola in pugno ha terrorizzato i presenti e ha svaligiato la cassa. La rapina è stata a Villasanta (Monza), ma il colpevole, un italiano di 49 anni residente in Brianza, è stato arrestato dai carabinieri dopo una breve indagine. Oltre a portarsi via i soldi in cassa, l'uomo si era appropriato anche dell'orologio di una dottoressa e del denaro che aveva la collega in borsa. Ha inoltre prelevato dagli scaffali alcuni medicinali ed è fuggito.