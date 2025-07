Monza, partita a carte finisce in rissa: al centro anziani volano urla, pugni e una dentiera

La direzione del centro ricreativo ha deciso per la linea dura: struttura chiusa per tutto il mese di luglio. Nessuna attività, niente tombolate, niente balli. Una decisione approvata anche dalla sindaca di Lesmo, Sara Dossola, e dal presidente del centro Amos Noli: "Troppe intemperanze Parcheggi selvaggi, urla, litigi continui". Non tutti, però, hanno accolto con favore la decisione. Alcuni iscritti hanno avviato una raccolta firme per chiedere la riapertura anticipata, vista anche la funzione sociale che svolge, soprattutto d’estate quando è un punto di riferimento per molti pensionati di Lesmo, spesso soli e in cerca di compagnia. Ma il direttivo è irremovibile: si riapre solo il 1° agosto, per tutti tranne per i responsabili della rissa, che sono banditi a vita.