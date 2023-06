Monza, denunciato per una mazza da baseball con scritta fascista

Ad attirare l'attenzione dei carabinieri sono stati i tatuaggi della coppia, fermata a bordo di un'auto di grossa cilindrata: motti e simboli fascisti e il volto del duce. La mazza da baseball nera era appesa dietro al sedile del passeggero. Oltre alle parole boia chi molla, dux Mussolini, il bastone raffigurava la testa stilizzata con l'elmetto. Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo ha inizialmente dichiarato di volerla "portare a casa" ma di averla "dimenticata in auto". Dopo ulteriori domande delle forze dell'ordine, il 46enne ha ammesso di tenerla per difesa personale.

Possibile arma contro gli altri

Secondo i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno, il possesso della mazza è violazione penale. Non essendo utilizzata per giocare a baseball, l'uomo non aveva motivo di portarla in macchina e avrebbe potuto utilizzarla per "l'offesa altrui". Per questo è stato denunciato.