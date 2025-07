Monza, adesca su Instagram una tredicenne e la violenta: arrestato 25enne

Per una settimana ha finto di avere quattro anni più di lei per attirarla con l'inganno a incontrarlo e poi violentarla: di questo è accusato il 25enne cubano, ora in carcere. L'incontro si è concretizzato il 10 luglio scorso, quando il giovane ha dato appuntamento alla minore in stazione a Monza. Lei avrebbe accettato a condizione di non rimanere soli ma una volta in stazione, lui l'avrebbe convinta a seguirlo nei pressi del canale Villoresi, in un'area isolata e solo in quel momento le ha rivelato la sua vera età.