Bologna, perseguita l'ex compagno nonostante divieto avvicinamento: arrestata 31enne

Aveva ricevuto un ammonimento formale dal Questore, ma ha continuato a tormentare l'ex compagno con comportamenti oppressivi e atti di gelosia. Una 31enne italiana è stata arrestata dai Carabinieri a Marzabotto, in provincia di Bologna, per atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato, un 27enne. L'arresto è scattato durante un intervento dei Carabinieri, allertati da alcuni passanti che avevano assistito a una lite accesa in strada tra un uomo e una donna. Una volta giunti sul posto, i militari hanno identificato i due protagonisti: lui 27 anni, lei 31, entrambi italiani ed ex partner.