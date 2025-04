Monte Faito, la moglie del macchinista morto nell'incidente: "Non è stata una fatalità"

"Noi dobbiamo affidarci con fiducia agli organi inquirenti che stanno agendo in maniera encomiabile e rapida. E noi tutti attendiamo la verità". Lo ha detto parlando con i giornalisti il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha partecipato a Castellammare di Stabia ai funerali di Carmine Parlato.

Nell'incidente sono deceduti altri persone: si tratta di tre turisti mentre un quarto è rimasto gravemente ferito. Il prefetto ha puntualizzato che questo è però il momento "di essere accanto alla famiglia", di dare la solidarietà "alla moglie e al figlio" della vittima. È il momento in cui vengono in tante situazioni e ci si chiede il perché". Sulla vicenda sta indagando la Procura di Torre Annunziata.