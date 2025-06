Monte Bianco, in equilibrio tra due cime a 4.000 metri: la spettacolare impresa di un funambolo francese

“Per me, la paura viene soprattutto dall'impegno”, ha raccontato il funambolo, riporta la testata France 3. “Ti ritrovi su una linea che è lunga e dove i soccorsi non sono veramente possibili e dove il respiro è abbastanza difficile da trovare”. L'alpinista ha evocato anche “uno stato di concentrazione e superamento”. Una traversata “molto intensa” e per la quale “il piacere arriva dopo, quando ti ritrovi nella tua tenda, la sera e dici a te stesso, 'okay, va bene, è fatta'”.