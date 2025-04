Monte Bianco, cade in un crepaccio sul versante francese: muore sciatore italiano

Aveva 40 anni lo sciatore freerider morto dopo essere precipitato in un crepaccio nella Vallée Blanche, discesa in fuoripista sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Socio del Club alpino italiano, la vittima si trovava sul versante francese per un'uscita in fuoripista insieme a una ventina di persone. L'incidente è avvenuto a circa 3mila metri di quota. Un ponte di neve ha ceduto dopo il suo passaggio. L'uomo è così caduto in una fenditura del ghiacciaio per circa 30 metri.