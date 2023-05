Milano, "passeggiata" fra grattacieli a 140 metri di altezza: l'impresa del funambolo Andrea Loreni

Sono state tante le persone sono accorse a Bam, la biblioteca degli alberi di Milano per godersi lo spettacolo dal vivo e da vicino anche sui maxischermi, applaudendo il funambolo all'inizio e alla fine della traversata. A sottolineare le fasi dell'impresa le musiche composte ed eseguite da Cesare Picco.

Il Bam Circus e le parole di Loreni

Il Festival delle meraviglie al Parco ideato e diretto da Francesca Colombo, direttore Generale culturale della Biblioteca degli Alberi, si svolgerà per tre giorni. "La meraviglia è la sorpresa di scoprire qualcosa di inaspettato in un posto noto", ha commentato lo stesso Andrea Loreni, da mesi impegnato nella preparazione tecnica di questa nuova sfida. "Nello specifico in questa zona di Milano, dove tutto è esplicito, chiaro, fatto per apparire, siamo riusciti a trovare una strada non ancora vista, uno spazio da scoprire. La mia camminata su cavo è allora l'esplorazione di uno spazio inatteso e spero che questa meraviglia, l'inaspettato, arrivi al pubblico. E che possa alzare lo sguardo al cielo e scoprire nuovi cieli e nuovi orizzonti".