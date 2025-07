Condannata per l'incidente in cui morirono figlia, sorella e nipote: "Aveva lo spazio per frenare"

Graziella Lorenzatti, sorella gemella della conducente., non è però morta sul colpo come le ragazze. Al momento dello schianto era sopravvissuta, ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Rimase ricoverata per mesi in ospedale, tra operazioni, terapie intensive e un lento declino. La sua battaglia si concluse nel silenzio, venti mesi dopo l'incidente, quando morì per le complicazioni legate ai traumi subiti. La sua scomparsa ha reso ancor più drammatico il bilancio di quella giornata: tre vite spezzate, tre generazioni colpite. La morte di Graziella ha avuto un peso anche nel processo: sebbene non fosse deceduta sul colpo, le perizie mediche hanno stabilito un nesso diretto tra l'impatto e il peggioramento progressivo delle sue condizioni. Per questo è stata inserita tra le vittime dell'imputazione di omicidio colposo.