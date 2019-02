Torino, guidava l'auto in cui morirono la figlia e la nipote: rinviata a giudizio per omicidio stradale

Monica e la sorella avevano accompagnato le figlie a una gara di pattinaggio a Merano. Sulla strada del ritorno, lo schianto mortale. Monica ha raccontato di come il tir che la precedeva abbia frenato improvvisamente. Non è stato possibile, quindi, per la donna evitare lo scontro. Il conducente del mezzo ha dichiarato, prima, di aver cercato di evitare un animale, poi di aver avuto un malore. Inizialmente, anche l’uomo era indagato con gli stessi capi d'accusa di Monica. La pm Alessandra Liverani ha chiesto per lui l’archiviazione.



La mamma di Gioia ha sempre respinto ogni responsabilità, ma è stata rinviata a giudizio. La prossima udienza del processo sarà a settembre, quando verrà chiarita la dinamica dell’incidente. Monica è stata accusata di omicidio stradale in conformità alla legge entrata in vigore nel marzo 2016. La normativa prevede che il conducente di un mezzo rischi da 5 a 10 anni di reclusione se ha causato l’incidente per condotta pericolosa o imprudente.