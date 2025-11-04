Moncalieri (Torino), amici del 15enne seviziato organizzano una spedizione punitiva

Moncalieri (Torino) è il teatro di una guerra tra giovani dopo che un 15enne con fragilità psico-emotive è stato sequestrato e seviziato da tre coetanei nella notte di Halloween. Gli amici della vittima, dopo l'appello social, si sono radunati davanti alla casa di uno dei giovani indagati per il caso per organizzare una spedizione punitiva. La zona però è presidiata dalle forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale, e dopo che si è sparsa la voce che il ragazzo non era in casa la situazione è tornata alla normalità e il gruppo di giovani è tornato nelle proprie abitazioni.