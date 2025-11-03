Moncalieri, 15enne torturato nella notte di Halloween: la madre chiede giustizia, indagati tre adolescenti della baby gang

Una notte di Halloween che si è trasformata in un incubo per un ragazzo di 15 anni con disabilità cognitiva. È quanto emerge dalle indagini avviate dalla Procura per i minorenni di Torino dopo la denuncia presentata sabato pomeriggio dalla madre del giovane ai carabinieri di Moncalieri (Torino). Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tre adolescenti — due ragazzi e una ragazza, di età compresa tra 14 e 16 anni — avrebbero sequestrato il coetaneo, sottoponendolo a una serie di violenze fisiche e psicologiche. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice Emma Avezzù, che ha assegnato il fascicolo a un sostituto e formulato le prime due ipotesi di reato: sequestro di persona e violenza privata.