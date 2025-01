Modigliani e Van Gogh, due capolavori "spuntati" per caso

L'arte in casa quasi per caso. E' accaduto di nuovo anche se in due parti opposte del mondo. La prima, rivelata dal quotidiano "Il Resto del Carlino", riguarda un quadro acquistato 15 anni fa in un mercatino a Le Mans che viene ora attribuito ad Amedeo Modigliani. L'artista lo avrebbe realizzato nel 1906 a Parigi. Stessa probabile sorte per un'opera comprata per 50 dollari su una bancarella in Minnesota: in realtà si tratterebbe di un Van Gogh.