Londra, imbrattarono i "Girasoli" di Van Gogh: attiviste condannate al carcere

Nell'ottobre 2022, le due attiviste del movimento "Just Stop Oil" avevano lanciato una lattina di zuppa di pomodoro contro il quadro "Girasoli" (1888) di Vincent Van Gogh, esposto alla National Gallery. Nonostante i danni riportati dall’opera siano stati minimi, limitandosi alla cornice, e nonostante la tela fosse protetta da un vetro e non abbia subito lesioni, le due donne sono state ritenute responsabili di danneggiamento materiale superiore alle 10.000 sterline. Dopo aver compiuto il fatto l'allora 21enne Phoebe Plummer, una delle attiviste, ha gridato "Cosa vi interessa di più? L'arte o la vita? Siete più interessati a proteggere un dipinto o il pianeta?". Un episodio simile avvenne anche a Roma quando, poche settimane più tardi, quattro attiviste di Ultima Generazione imbrattarono con una zuppa di verdure l'opera "Il seminatore". Il dipinto era esposto a Palazzo Bonaparte nell'ambito della mostra dedicata a Van Gogh, che ospitava le opere del Museo Kröller-Müller di Otterlo. La tela non subì danni.