Modena, senzatetto dormono nei loculi vuoti del cimitero

Come spiega la testata locale, la scoperta è avvenuta casualmente da una modenese che era andata al cimitero per rendere omaggio ai propri cari. "Stavo andando dalla bisnonna quando mi sono imbattuta in quei due giacigli di fortuna. Confesso che, nella penombra, mi sono spaventata. Non ho capito se ci fosse qualcuno o si trattasse solo di stracci appoggiati lì e sono venuta via...", ha raccontato.