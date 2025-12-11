Modena, senzatetto dormono nei loculi vuoti del cimitero

Trovati giacigli di fortuna con coperte, cuscini e materassi al camposanto di San Cataldo
Per ripararsi dal freddo delle notti modenesi, alcuni senzatetto hanno trovato riparo nei loculi vuoti del cimitero di San Cataldo. È la storia che racconta e documenta la Gazzetta di Modena. Nella zona monumentale del cimitero, infatti, ci sono alcuni loculi vuoti a livello terra: qui alcune persone senza casa hanno allestito dei giacigli di fortuna con coperte, cuscini e addirittura materassi.
Come spiega la testata locale, la scoperta è avvenuta casualmente da una modenese che era andata al cimitero per rendere omaggio ai propri cari. "Stavo andando dalla bisnonna quando mi sono imbattuta in quei due giacigli di fortuna. Confesso che, nella penombra, mi sono spaventata. Non ho capito se ci fosse qualcuno o si trattasse solo di stracci appoggiati lì e sono venuta via...", ha raccontato.
Un'inchiesta del Sunia e della Cgil, presentata mercoledì 10 dicembre, ha rilevato come Modena sia la città con la più alta crescita dei canoni medi delle stanze in affitto in un anno, passati da 385 a 506 euro, con un incremento del 31%. Sono stimabili in 4-5mila le stanze in affitto. Il 67% dei canoni riferiti a stanze sono oltre i 400 euro, e tra questi il 40% oltre ai 500 euro, con punte di 900 euro per camere con bagno privato.