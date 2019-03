Modena, liberati gli uccellini vittime di traffico illegale da milioni di euro

Edoardo Stoppa vola a Modena per aggiornarci sul traffico di animali., in particolare di volatili. Poco tempo fa l’amico degli animali di “Striscia la Notizia” aveva documentato come uno dei maggiori allevatori italiani fosse molto noto per trafficare illegalmente diverse specie di uccelli.



Un business da milioni di euro che fa finire gli uccellini dentro delle gabbie, ma per fortuna è venuta a galla la verità e così per questi volatili è arrivato il momento di godersi la libertà.



A spiegare la situazione è il maresciallo Michele Camporesi, comandante della stazione dei Carabinieri Forestali di Santa Sofia (Fc): “Trovando tantissimi uccellini senza anello o con l’anello modificato abbiamo capito che provenissero da catture illegali e ora possiamo finalmente liberarli”. Il momento tanto atteso è arrivato e possono tornare a volare.