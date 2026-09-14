Modena, 80enne lascia l'eredità da 800mila euro al "nipote preferito" | Gli altri parenti accusano: "Ci vedeva poco, testamento con mano guidata"

Ha deciso di lasciare casa e conti correnti, per un valore di 800mila euro, a un solo nipote, "il suo preferito", come scritto nel testamento olografo. Protagonista della scelta una donna di 80 anni di Modena, morta nel 2018. Gli altri nipoti, rimasti fuori dall'eredità, hanno però contestato il documento redatto dalla zia: a loro giudizio, sarebbe stato "con mano guidata". E questo perché l'anziana donna soffriva di maculopatia essudativa, una forma grave e rapida di maculopatia (la perdita della visione centrale) che crea notevoli problemi alla vista. Prima il Tribunale, poi la Corte d'Appello di Bologna, prima sezione civile, hanno però dato ragione all'unico erede.