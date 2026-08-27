Ha avvelenato lo zio 74enne in ospedale per appropriarsi dell'eredità a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Una 38enne è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri. La donna, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine, è ritenuta responsabile del reato di tentato omicidio. Il provvedimento è stato eseguito lo scorso 21 agosto, ma le indagini erano cominciate il 16, quando dall'ospedale cittadino era scattata una segnalazione: qualcuno aveva manomesso le sacche per la terapia endovenosa in uso all'anziano. I carabinieri sono intervenuti in ospedale sequestrando la flebo.
I successivi accertamenti clinici hanno evidenziato nel paziente una somministrazione clandestina e prolungata di ingenti dosi di benzodiazepine, causa di un grave e ingiustificato stato di torpore. La situazione è precipitata nella giornata del 20 agosto, quando la vittima, ospite presso una casa di cura della città, ha accusato un improvviso malore, sprofondando in uno stato di incoscienza che ha reso necessario il trasporto d'urgenza al Pronto soccorso.
Dalle prime verifiche è emerso che il grave malore si era verificato subito dopo che l'uomo aveva consumato un succo di frutta offertogli dalla nipote, che gli faceva quotidianamente visita. Le indagini dei carabinieri, a seguito delle dichiarazioni della vittima - che in un momento di lucidità aveva riferito ai sanitari di cadere in un sonno profondo ogni volta che la nipote gli offriva la bevanda - si sono subito concentrate sulla donna. Appena la 38enne è arrivata in reparto per fare visita al parente, i carabinieri l'hanno bloccata, trovandola in possesso di una borsa contenente una siringa usata e diversi flaconi di farmaci ansiolitici e antidepressivi.