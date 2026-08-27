Ha avvelenato lo zio 74enne in ospedale per appropriarsi dell'eredità a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Una 38enne è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri. La donna, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine, è ritenuta responsabile del reato di tentato omicidio. Il provvedimento è stato eseguito lo scorso 21 agosto, ma le indagini erano cominciate il 16, quando dall'ospedale cittadino era scattata una segnalazione: qualcuno aveva manomesso le sacche per la terapia endovenosa in uso all'anziano. I carabinieri sono intervenuti in ospedale sequestrando la flebo.