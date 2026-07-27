Jeffrey Epstein, l'ultima fidanzata potrebbe ereditare fino a 100 milioni di dollari

Karyna Shuliak, una dentista di 37 anni di origine bielorusse, è stata l'ultima fidanzata di Jeffrey Epstein ed è proprio lei che potrebbe ereditare fino a 100 milioni di dollari dall'uomo morto suicida in carcere. Della maxi eredità fa parte anche un diamante da trentatré carati di cui la giovane odontoiatra potrebbe presto entrare in possesso. Epstein e Shuliak, riporta il New York Times, sono stati insieme otto anni e la loro relazione è stata resa nota e confermata dalle carte pubblicate dal Dipartimento di Giustizia. La donna, secondo quanto si apprende, sarebbe stata l'ultima persona che Epstein avrebbe chiamato prima di togliersi la vita.
"La mia preferita"
Jeffrey Epstein e Karyna Shuliak si sarebbero incontrati quando la donna aveva appena 21 anni ed era da pochi mesi arrivata a New York. "La mia preferita", così l'allora imprenditore definiva la giovane che, nel frattempo, aiutava a entrare alla Columbia Dental School e a ottenere la carta verde suggerendole come "strada più veloce" il matrimonio con una delle sue vittime. Nel corso degli anni i due avrebbero visitato diverse parti del mondo insieme e lei è riuscita a inviare diverse somme di denaro alla sua famiglia in Bielorussia. La donna, nel tempo, si è guadagnata la fiducia dell'ex finanziere che, difatti, le aveva affidato la gestione delle sue proprietà.