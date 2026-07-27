Jeffrey Epstein, l'ultima fidanzata potrebbe ereditare fino a 100 milioni di dollari

Jeffrey Epstein e Karyna Shuliak si sarebbero incontrati quando la donna aveva appena 21 anni ed era da pochi mesi arrivata a New York. "La mia preferita", così l'allora imprenditore definiva la giovane che, nel frattempo, aiutava a entrare alla Columbia Dental School e a ottenere la carta verde suggerendole come "strada più veloce" il matrimonio con una delle sue vittime. Nel corso degli anni i due avrebbero visitato diverse parti del mondo insieme e lei è riuscita a inviare diverse somme di denaro alla sua famiglia in Bielorussia. La donna, nel tempo, si è guadagnata la fiducia dell'ex finanziere che, difatti, le aveva affidato la gestione delle sue proprietà.