Caso Epstein, Bill Gates ammette: "Non avrei mai dovuto incontrarlo e non ho mai molestato nessuno"

"Non avrei mai dovuto incontrare Epstein". Comincia così la sua dichiarazione Bill Gates, interrogato dalla commissione supervisione della Camera a porte chiuse a Capitol Hill riguardo i presunti legami con il finanziere pedofilo. "Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche se avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui", ha aggiunto il fondatore di Microsoft ribadendo di "non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite". Gates ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.