Accusato di diversi reati, tra cui stupro, Siad era oggetto di un'indagine della giustizia francese affidata all'ufficio specializzato per la lotta alla tratta di esseri umani. Cinque donne hanno sporto denuncia contro di lui ma lui ha sempre negato le accuse. "E' morto ed era innocente'', afferma all'agenzia France Presse la sua legale, Menya Arab-Tigrine, convinta che se il suo assistito sia deceduto "per arresto cardiaco" con "l'attesa insostenibile, la pressione e l'angoscia con cui viveva quotidianamente, che hanno certamente contribuito" al decesso.