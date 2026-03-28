Caso Epstein, Bank of America pagherà 72,5 milioni per risolvere class action

Il dipartimento di Giustizia ha dichiarato che il rispetto della legge che imponeva la pubblicazione dei file ha comportato "sfide significative", aggiungendo che "eventuali casi di diffusione di dati personali identificativi delle vittime sono stati involontari" e che il dipartimento ha cercato di correggere eventuali errori. La causa sostiene che gli Stati Uniti abbiano "intenzionalmente privilegiato il volume e la rapidità della divulgazione pubblica rispetto alla sicurezza e alla privacy dei sopravvissuti", adottando un approccio "pubblicare subito, correggere dopo" che ha reso le violazioni inevitabili.