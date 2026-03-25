Chaslin non ha accettato passivamente l'esclusione e ha deciso di rendere pubblica la corrispondenza con il teatro. Attraverso il suo legale ha ribadito di non essere mai stato oggetto di indagini o denunce, sottolineando come il rapporto con Epstein fosse limitato a un'ipotesi di mecenatismo, senza alcun compenso ricevuto. Il direttore ha, inoltre, lamentato un danno personale ed economico: fidandosi dell'impegno preso, aveva già sostenuto spese per il soggiorno a Palermo, tra alloggio e voli. Nella sua lettera ha fatto appello anche al valore dell'onore, auspicando una revisione della decisione. Nonostante il silenzio ufficiale nei corridoi del teatro, tra i musicisti c'è chi ha accolto con sollievo la scelta della direzione.