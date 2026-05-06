Elisabetta Ferretti è stata tra le prime donne a uscire dall'anonimato e denunciare apertamente i crimini di Jeffrey Epstein, morto suicida in una cella di New York nell'agosto 2019. La veneta, che allora si presentava con il cognome Tai, aveva raccontato proprio in quei mesi al New York Post di essere scappata dalla lussuosissima dimora newyorchese del finanziere dopo aver rifiutato un suo approccio sessuale. Secondo il racconto dell'italiana, si era trasferita dall'Italia agli Stati Uniti nel 2001 inseguendo il sogno di sfondare nel mondo della moda. Nel 2004 il suo agente le avrebbe proposto di incontrare un uomo "che le avrebbe cambiato la vita", fornendole la possibilità di iniziare a sfilare sulle passerelle del noto brand Victoria's Secret. Quell'uomo altri non era che lo stesso Epstein, amico fidato nonché consulente finanziario di Leslie Wexner, il proprietario - tra i numerosi marchi di successo - anche di Victoria's Secret. Il finanziere in un falso provino avrebbe tentato un approccio sessuale, ma la giovane donna si sarebbe rifiutata fuggendo dalla sua dimora.