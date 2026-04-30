"Epstein ha scritto un biglietto d'addio prima di suicidarsi": la rivelazione del "New York Times"

© Dal Web | Jeffrey Epstein sul lettino del carcere durante le operazioni di rianimazione
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A trovarlo sarebbe stato un compagno di cella. Il messaggio recitava: "È giunto il momento di dire addio"
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L'ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein avrebbe scritto un biglietto d'addio prima di suicidarsi. Lo rivela il New York Times, secondo cui la lettera sarebbe rimasta segreta per quasi sette anni, custodita in un tribunale di New York. Un compagno di cella ha dichiarato di aver trovato il biglietto nel luglio 2019, dopo che Epstein era stato trovato privo di sensi con una striscia di tessuto attorno al collo. Epstein sopravvisse in quella circostanza, ma poche settimane dopo fu trovato morto in carcere. Secondo il compagno di cella, la lettera recitava: "È giunto il momento di dire addio".
Il biglietto, riferisce il quotidiano, sarebbe stato secretato da un giudice federale nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso compagno di cella, secondo quanto emerge da documenti e interviste. Ciò significherebbe che gli investigatori impegnati a esaminare la morte di Epstein non hanno avuto accesso a quello che avrebbe potuto rivelarsi un elemento probatorio fondamentale. Il New York Times ha presentato istanza al giudice per ottenere la desecretazione del biglietto.
A partire da dicembre 2025, il dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche milioni di pagine di documenti relativi all'ex finanziere pedofilo. Il New York Times non è riuscito a rintracciarlo all'interno dei fascicoli relativi al caso Epstein. Una portavoce del dipartimento di Giustizia ha dichiarato che lo stesso dipartimento non ne ha mai preso visione.