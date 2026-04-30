"Epstein ha scritto un biglietto d'addio prima di suicidarsi": la rivelazione del "New York Times"

L'ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein avrebbe scritto un biglietto d'addio prima di suicidarsi. Lo rivela il New York Times, secondo cui la lettera sarebbe rimasta segreta per quasi sette anni, custodita in un tribunale di New York. Un compagno di cella ha dichiarato di aver trovato il biglietto nel luglio 2019, dopo che Epstein era stato trovato privo di sensi con una striscia di tessuto attorno al collo. Epstein sopravvisse in quella circostanza, ma poche settimane dopo fu trovato morto in carcere. Secondo il compagno di cella, la lettera recitava: "È giunto il momento di dire addio".