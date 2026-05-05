Sono ormai due settimane che di Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. Il silenzio ha messo in allarme i familiari, che hanno denunciato la scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella e imprenditrice immobiliare 50enne, tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.