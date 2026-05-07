Il presunto biglietto d'addio scritto di proprio pugno da Jeffrey Epstein sarebbe stato trovato due settimane prima della sua morte da Nicholas Tartaglione, ex poliziotto accusato di quadruplo omicidio e compagno di cella del finanziere. Stando a quanto raccontato da lui stesso al New York Times, lo avrebbe rinvenuto all'interno di un libro a fumetti: “Ho aperto il libro per leggere ed era lì”. Poco prima Epstein era stato trovato privo di sensi con una fascia di stoffa attorno al collo. In un primo momento aveva additato proprio Tartaglione, accusandolo di tentato omicidio, salvo poi ritrattare il racconto. Tartaglione ha raccontato di aver consegnato il biglietto ai suoi avvocati perché riteneva che potesse essere utile nel caso in cui Epstein avesse continuato a sostenere quelle accuse.