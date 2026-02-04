Jeffrey Epstein, ecco le immagini subito dopo la morte in cella: i lividi e il cappio arancione

© Dal Web | Jeffrey Epstein sul lettino del carcere durante le operazioni di rianimazione
Il finanziere, accusato di abusi su minori, si è tolto la vita il 10 agosto 2019 nel carcere di New York. Ma molti credono sia stato ucciso
Foto di Jeffrey Epstein morto in cella sono tra gli oltre tre milioni di documenti che il dipartimento di Giustzia americano ha rilasciato negli ultimi giorni. Sul collo del finanziere è evidente una ecchimosi sanguinolenta e il colorito livido del volto è sintomo della morte per asfissia. Nelle immagini si vede il finanziere pedofilo a torso nudo e con addosso i pantaloni arancioni dei carcerati. La mandibola legata per tenere la bocca chiusa post mortem. Inutili i tentativi disperati di rianimarlo. Nel documento la morte è bollata come "suicidio di un detenuto". Le foto sono state scattate circa venti minuti dopo il suo ritrovamento, esanime sul pavimento della sua cella.