Principe Linguaglossa, la modella a processo: "Da lui tante promesse non mantenute"

"L'ho conosciuto in un ristorante a Roma nel 2019 e mi disse che era un principe. Abbiamo cominciato a vederci, lui era molto generoso e ricco. Ma mi ha soltanto illuso, mi ha detto che saremmo diventati una famiglia, mi ha fatto tante promesse che non ha mantenuto". É quanto ha raccontato in aula la modella bielorussa Tanya Yashenko, nel processo in cui è imputata di circonvenzione di incapace nei confronti del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa. Secondo l'accusa la donna avrebbe ottenuto illecitamente dall'uomo regali e denaro.