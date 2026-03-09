Principe Linguaglossa, la modella a processo: "Da lui tante promesse non mantenute"
Tanya Yashenko, accusata di circonvenzione di incapace: "Era stato Giacomo a dirmi di usare le sue carte di credito"
"L'ho conosciuto in un ristorante a Roma nel 2019 e mi disse che era un principe. Abbiamo cominciato a vederci, lui era molto generoso e ricco. Ma mi ha soltanto illuso, mi ha detto che saremmo diventati una famiglia, mi ha fatto tante promesse che non ha mantenuto". É quanto ha raccontato in aula la modella bielorussa Tanya Yashenko, nel processo in cui è imputata di circonvenzione di incapace nei confronti del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa. Secondo l'accusa la donna avrebbe ottenuto illecitamente dall'uomo regali e denaro.
"Mi hanno accusato ingiustamente"
"Era stato Giacomo a dirmi di usare le sue carte di credito, ne aveva una ventina, e la sua gestione finanziaria era complicata. Mi hanno accusato ingiustamente. La mia vita è stata distrutta, parlavano di me anche ai tg. L'errore che ho fatto io è stato fidarmi del mio ex a cui ho trasferito 800mila euro in assegni, perché pensavo che Giacomo volesse togliermi tutti i regali che mi aveva fatto. Diciamo che ho avuto sfortuna con i miei ultimi due ex".
La storia d'amore tra i due
La relazione tra la modella e il principe è durata due anni: si erano conosciuti in un locale della capitale nell'autunno del 2019. Una storia d'amore costellata di costosissimi regali, tra cui un B&B da 58mila euro, una Mercedes da 80mila, viaggi extra-lusso intercontinentali e bonifici bancari. Poi, la favola è finita con una denuncia per circonvenzione di incapace con perizia psichiatrica e indebito utilizzo di carta di credito.