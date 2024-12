Salerno, si fa nominare erede da una ricca 86enne: arrestato gestore di una casa di riposo

I carabinieri del Nas di Salerno hanno arrestato il gestore di una casa di riposo per essersi fatto nominare, con l'inganno, erede di una ricca donna di 86 anni. Per appropriarsi del patrimonio dell'anziana, residente nella struttura da lui amministrata, l'uomo le avrebbe fatto redigere due testamenti olografi nei quali veniva nominato unico successore. Il tutto sfruttando lo stato di incapacità in cui versava l'86enne. Inoltre, sono scattate le manette anche per la direttrice e l'amministratrice di sostegno.