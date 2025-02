Ministero Salute: solo 13 Regioni sufficienti per le cure essenziali

Solo tredici Regioni e Province Autonome sono state in grado di raggiungere la sufficienza in tutte le aree dell'assistenza sanitaria (prevenzione, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera). E' quanto risulta dal Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, realizzato dal ministero della Salute e anticipato dal "Sole24Ore", secondo il quale quattro Regioni sono state bocciate in due aree e altrettante in una sola area. L'indagine evidenzia poi che, nel complesso, il servizio sanitario nazionale migliora sul fronte dell'assistenza ospedaliera, ma arranca su quello della prevenzione e delle cure territoriali.