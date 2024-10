Fondazione Gimbe: "La sanità pubblica è la vera emergenza del Paese"

"Perdere il Ssn non significa solo compromettere la salute delle persone, ma soprattutto mortificarne la dignità e ridurre le loro capacità di realizzare ambizioni e obiettivi", ha proseguito Cartabellotta concludendo la presentazione del rapporto della Fondazione. "È per questo che la Fondazione Gimbe ha aggiornato il Piano di Rilancio del Servizio sanitario: un programma chiaro in 13 punti che prescrive la terapia necessaria". Punti che vanno dalla governance del rapporto tra Stato e Regioni alla ricerca, dalla riduzione di sprechi e inefficienze alla prevenzione, dagli interventi sul personale alla sanità integrativa. Toccando anche la necessità di aumentare il finanziamento pubblico, di rivedere il rapporto tra pubblico e privato, di rimodulare ticket e detrazioni e di garantire l'aggiornamento costante dei Lea. "Un piano che ha come bussola l'articolo 32 della Costituzione e il rispetto dei principi fondanti del Ssn e mette nero su bianco le azioni indispensabili per potenziarlo con risorse adeguate, riforme coraggiose e una radicale e moderna riorganizzazione".