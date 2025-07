Minacce a Roberto Saviano, confermate le condanne al boss Bidognetti e al suo avvocato

La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne ad un anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti a un anno e due mesi per l'avvocato Michele Santonastaso, nell'ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 al giornalista Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. Il fatto avvenne durante il processo di appello Spartacus a Napoli nei confronti del clan dei Casalesi. Nel procedimento sono parte civile la Fnsi e l'ordine dei giornalisti.