gravissimo il bambino

Milano, uomo si getta nel fiume Adda per salvare il nipote di quattro anni e muore

La vittima sarebbe annegata in seguito a un malore

18 Lug 2026 - 15:40
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Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano. Ne danno notizia i vigili del fuoco. La vittima, di origini indiane, stava cercando di aiutare il nipotino di 4 anni buttatosi in acqua. In seguito a un malore, poi, sarebbe annegato.

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L'uomo era in compagnia del fratello e il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Il padre del piccolo, dopo l'accaduto, è in stato di choc. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 e i carabinieri che stanno cercando capire quanto accaduto. 

Il corpo recuperato dai sommozzatori

 Il corpo dell'uomo risultava disperso nelle acque dell'Adda. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il padre e lo zio del bambino erano in acqua quando il piccolo si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà. Nel tentativo di soccorrerlo, avrebbe avuto la peggio lo zio.

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