Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano. Ne danno notizia i vigili del fuoco. La vittima, di origini indiane, stava cercando di aiutare il nipotino di 4 anni buttatosi in acqua. In seguito a un malore, poi, sarebbe annegato.
L'uomo era in compagnia del fratello e il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Il padre del piccolo, dopo l'accaduto, è in stato di choc. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 e i carabinieri che stanno cercando capire quanto accaduto.
Il corpo recuperato dai sommozzatori
Il corpo dell'uomo risultava disperso nelle acque dell'Adda. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il padre e lo zio del bambino erano in acqua quando il piccolo si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà. Nel tentativo di soccorrerlo, avrebbe avuto la peggio lo zio.