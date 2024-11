Milano, 52enne esce di casa e torna con ferite al volto e alla gamba: l'uomo si è accasciato sul divano ed è morto | Si indaga per omicidio

Non lontano da casa i poliziotti hanno rilevato una chiazza di sangue e cocci di bottiglia di vetro sporchi di sangue. Sono in corso accertamenti a cura della Scientifica, del medico legale e della Squadra Mobile di Milano per ricostruire la dinamica e attribuire eventuali responsabilità. Non si esclude che la ferita che ha causato il decesso sia legata a una caduta accidentale.