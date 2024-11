Rogo cinema Eros a Milano, riaperte le indagini: si cerca un terzo uomo

Va ora valutato se attorno ai due killer, che furono condannati per dieci dei quindici omicidi rivendicati da Ludwig, ci sia stata una rete di estremisti neonazisti o di sette esoteriche. Un nodo da sciogliere in particolare è quello del terzo uomo. Il gestore del cinema a luci rosse dato alle fiamme di viale Monza aveva infatti riconosciuto Abel e Furlan come due dei tre ragazzi che per due volte erano arrivati insieme al cinema, dicendo che il terzo era "basso e tarchiato".