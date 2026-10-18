Milano, ancora alta tensione dopo gli scontri: 2-3 mila giovani in zona Duomo, esplosi alcuni petardi

I gruppi, composti in gran parte da giovanissimi, si muovono in modo disordinato tra piazza Duomo, via Torino e Cordusio. Alcuni hanno il volto coperto dai cappucci e si spostano correndo da una strada all'altra, facendo aumentare la preoccupazione tra i turisti e cittadini. Al momento non si registrano scontri. Assenti striscioni o bandiere. In corso Mazzini, alcuni cestini dei rifiuti sono stati rovesciati, per poi essere rimessi a posto dalle forze dell'ordine.