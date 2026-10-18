Milano, ancora alta tensione dopo gli scontri: 2-3 mila giovani in zona Duomo, esplosi alcuni petardi
Massiccia la presenza delle forze dell’ordine tra piazza Duomo, via Torino e Cordusio. Controlli e identificazioni per alcuni ragazzi senza documenti. Per ora non si registrano nuovi scontri
© Tgcom24
Dopo la guerriglia urbana di sabato 17 ottobre, resta ancora alta la tensione a Milano, dove si sono radunati 2-3 mila giovani nell'area del Duomo, nonostante la massiccia presenza delle forze dell'ordine. Polizia e carabinieri stanno effettuando controlli e hanno accompagnato in Questura alcuni ragazzi sprovvisti di documenti per procedere alla loro identificazione. Esplosi alcuni petardi.
Leggi anche
Dopo gli scontri a Milano polemica tra Piantedosi e Sala | Il sindaco: "Pochi agenti, sottovalutato il problema" | Il ministro: "Sinistra radical chic non riesce a condannare i violenti"
Alcuni hanno volto coperto
I gruppi, composti in gran parte da giovanissimi, si muovono in modo disordinato tra piazza Duomo, via Torino e Cordusio. Alcuni hanno il volto coperto dai cappucci e si spostano correndo da una strada all'altra, facendo aumentare la preoccupazione tra i turisti e cittadini. Al momento non si registrano scontri. Assenti striscioni o bandiere. In corso Mazzini, alcuni cestini dei rifiuti sono stati rovesciati, per poi essere rimessi a posto dalle forze dell'ordine.