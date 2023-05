Milano, altri due stupri nella notte: americana violentata in discoteca, un 22enne abusato per strada

Altri due stupri sono stati segnalati a Milano nelle strade della movida.

Questa volta si tratta di una 19enne americana, che ha raccontato agli agenti di essere stata violentata nella zona di corso Como, e di un giovane aggredito in via Lecco, in zona Porta Venezia. La donna sarebbe stata abusata in una discoteca, dalla quale è uscita sanguinante. L'uomo ha affermato di essere stato circondato da quattro nordafricani in strada.