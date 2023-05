Milano, arrestato un 32enne per lo stupro nei giardini pubblici ad aprile

L'arrestato, senza fissa dimora come anche la donna violentata, aveva guadagnato la fiducia della senzatetto e l'aveva portata nel suo rifugio in piazza Carbonari dove, approfittando delle sue condizioni di particolare fragilità, l'aveva costretta a subire atti sessuali.

Le indagini sul caso sono state subito avviate dalla sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra mobile di Milano, che ha effettuato sopralluoghi nell'area in cui è avvenuto il reato e nelle vicinanze, trovando elementi che hanno consentito in tempi brevi di individuare il somalo, pienamente compatibile con le descrizioni fornite dalla vittima.

L'arrestato riconosciuto dalla vittima

I poliziotti hanno poi effettuato altri accertamenti, anche con il contributo di un testimone e della stessa donna, che ha riconosciuto il presunto autore. L'uomo arrestato era da qualche settimana a Milano, mentre in precedenza viveva in Piemonte. Ora in carcere, è in attesa della convalida.