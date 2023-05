Emergenza sicurezza a Milano: cosa rischia una ragazza sola di notte

Il programma "Le Iene" ingaggia una ragazza per fare un esperimento: cosa rischia una donna sola di notte a Milano. Ad accettare la proposta, rivolta a circa venti ragazzi, è Sara, 23 anni, che viene scortata dalle telecamere del programma di Canale 5 in un tragitto a piedi dall'hinterland milanese alla stazione Centrale dalle 22 alle 3.La ragazza viene subito avvicinata da un uomo che le offre un passaggio senza però comunicarle che in macchina con loro ci sono altri due sconosciuti. Nonostante qualche avance, Sara non si sente in pericolo e saluta l'uomo fuori la stazione metropolitana di Cascina Gobba.

Arrivata in viale Padova la ragazza viene accerchiata da un gruppo di ragazzi, espliciti e poco raccomandabili, che inizialmente cercano di venderle della droga. Avvertito il pericolo, la giovane scappa nell'auto dove ad attenderla ci sono "Le Iene". Verso metà nottata Sara arriva alla stazione Centrale di Milano che è assediata dalla polizia e dall'esercito per via dello stupro avvenuto qualche settimana fa. Ma più si fa tardi, più le persone iniziano ad avvicinarla con facilità anche insultandola. Grazie all'aiuto dell'addetto alla sicurezza che sorveglia dall'interno la stazione chiusa, Sara viene invitata a entrare e a mettersi al sicuro in attesa che arrivi mattina per poter prendere il suo treno. "La situazione qua in stazione è sempre un disagio, in molti purtroppo fanno finta di non vedere" confessa l'uomo all'attrice ingaggiata de "Le Iene".